Polonyalı milletvekili Braun, parlamentodaki LGBT temalı sergiyi kaldırdı
Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Polonya Tacı Konfederasyonu Partisi Genel Başkanı Grzegorz Braun, Polonya Parlamentosunda açılan LGBT temalı sergideki tabloları "Kamusal rezaleti engelliyorum." diyerek kaldırdı.
Kosova
Polonya'da yayın yapan internet sitesi Onet'in haberine göre, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de LGBT temalı sergi açıldı.
Olayla ilgili yayımlanan görüntülerde, Braun'un "Kamusal rezaleti engelliyorum." diyerek tabloları kaldırması yer aldı.
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Son olarak ülkede düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde yarışan Braun, birinci turda yaklaşık yüzde 6 oyla seçimde dördüncü sırayı almıştı.
❝Kamusal rezaleti engelliyorum❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 12, 2025
Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Polonya Tacı Konfederasyonu Partisi Genel Başkanı Grzegorz Braun, Polonya Parlamentosunda açılan LGBT temalı sergideki tabloları kaldırdı https://t.co/rl25rCrSRJ pic.twitter.com/O3hGPYpsER
Holokost kurbanlarını anma amacıyla ocak ayında yapılan saygı duruşunu İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinliler için dua çağrısı yaparak "bozduğu" gerekçesiyle Braun'un, ekim ayına kadar AP'de düzenlenecek oturumlara katılımı yasaklanmıştı.
Braun ayrıca 2023'te Polonya Parlamentosunda Yahudilerin "Işık Bayramı" olarak da bilinen Hanuka Bayramı için yakılan mumları yangın söndürücü ile söndürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.