Dolar
34.64
Euro
36.62
Altın
2,645.60
ETH/USDT
3,628.80
BTC/USDT
95,250.00
BIST 100
9,632.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya'dan, Baltık'taki güvenlik tehdidine karşı denetim misyonu oluşturulması teklifi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Baltık Denizi'ndeki güvenlik tehdidine karşı bölgedeki altyapının korunması amacıyla "Baltık Denizi Denetim Misyonu" oluşturulmasını teklif etti.

Sercan İrkin  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Polonya'dan, Baltık'taki güvenlik tehdidine karşı denetim misyonu oluşturulması teklifi

İstanbul

Ulusal basındaki haberlere göre, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Norveç, Letonya ve Polonyalı mevkidaşlarını İsveç'te düzenlenen Harpsund Zirvesi'nde ağırladı.

Tusk, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşına işaret ederek, savaşın Baltık bölgesinde ve tüm Avrupa'daki gerçeklik algısının değişmesine neden olduğunu belirtti.

Özellikle güvenlik ve savunma alanlarında Polonya'nın en yakın ortaklarının Baltık ve İskandinav ülkeleri olduğuna dikkati çeken Tusk, "Tehditlere karşı koymak için yeni araçlara ve iddialı yöntemlere ihtiyacımız var." diyerek Baltık Denizi'nde bir denetim misyonu oluşturulmasını teklif etti.

Tusk, meslektaşlarının bu fikre sıcak bakmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, detaylar üzerinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Ukrayna desteği de ele alındı

Donald Tusk, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya olan desteğinin sadece Ukrayna'nın bağımsızlığı veya özgürlüğü için olmadığını, Avrupa'nın kendi çıkarlarını da gözettiğini belirterek, Avrupa ülkelerini "çok egoist, rasyonel ve çıkarcı" davranmakla itham etti.

Ukraynalıların Rusya'ya karşı direnerek, diğer ülkeleri bekleyen felaket senaryosunun gerçekleşme ihtimalini düşürdüğünü ifade eden Tusk, "Bağımsız Ukrayna, daha güvenli bir Polonya, İsveç, Norveç, Avrupa ve daha güvenli bir Batı demektir." diye konuştu.

Tusk, Rusya'nın ateşkes koşullarını kabul etmenin tüm bölgedeki durumu istikrara kavuşturacağı ve 3. Dünya Savaşı tehdidinden koruyacağı "yanılsamasına" karşı da uyarıda bulundu.

Kiev'e desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini bildiren İsveç Başbakanı Kristersson ise Rus ekonomisinin savaş harcamalarını arttırmak ve ülkenin geri kalanını açlığa mahkum etmek arasında sürdürülemeyecek bir dengesizliğin içine battığını ifade etti.

Kristersson, Rusya'nın ekonomik rezervlerinin sonsuza kadar dayanamayacağını belirterek, "Bugün Avrupa-Atlantik güvenliği için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenme kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik." ifadesini kullandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Rusya, Kuzey Kore, İran ve Çin arasında giderek daha yakın ilişkiler kurulduğuna dikkati çekerek, daha güçlü bir Avrupa'ya duyulan ihtiyacı vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacak
Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi
DHMİ'den Esenboğa Havalimanı'nda uçak yangını tatbikatı
Hac ek kayıt başvuruları yarın sona eriyor
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Benzer haberler

Polonya'dan, Baltık'taki güvenlik tehdidine karşı denetim misyonu oluşturulması teklifi

Polonya'dan, Baltık'taki güvenlik tehdidine karşı denetim misyonu oluşturulması teklifi

İsveç Başbakanı Kristersson: UCM'nin çalışmalarının arkasındayız

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Denktaş'ı ziyaret etti

Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda finalde mücadele etti

Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda finalde mücadele etti
Avustralya, Litvanya ve Estonya, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine saygı duyuyor

Avustralya, Litvanya ve Estonya, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine saygı duyuyor
Danimarka, 20 yılda 1 milyar ağaç dikecek, tarım arazilerinin yüzde 10'unu ormana dönüştürecek

Danimarka, 20 yılda 1 milyar ağaç dikecek, tarım arazilerinin yüzde 10'unu ormana dönüştürecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet