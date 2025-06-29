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Yaşam

Türk Yıldızları'ndan, Estonya'daki selamlama ve gösteri uçuşuna ilişkin video paylaşımı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Estonya'da gerçekleştirdiği selamlama ve gösteri uçuşuna ilişkin video paylaştı.

Eylül Aşkın Akçay  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Türk Yıldızları'ndan, Estonya'daki selamlama ve gösteri uçuşuna ilişkin video paylaşımı

Ankara

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tek bir bayrağın gölgesinde binlerce kilometre... Her uçuşumuzda milletimizin gücünü ve ay yıldızlı bayrağımızı göklere taşımaya devam ediyoruz. Estonya selamlama ve gösteri uçuşumuz. " ifadeleri kullanıldı.

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Paylaşımda, uçuş anlarına ait görüntüler de yer aldı.

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