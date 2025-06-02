Dolar
39.20
Euro
44.83
Altın
3,353.23
ETH/USDT
2,505.70
BTC/USDT
105,382.00
BIST 100
8,981.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri İstanbul’da gerçekleştirilecek
logo
Dünya

Polonya'daki cumhurbaşkanı seçiminde çıkış anketlerinde "başa baş" olan iki aday da zaferini ilan etti

Polonya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışan Rafal Trzaskowski ve Karol Nawrocki, sandık çıkış anketlerinde yüzde 50'ye çok yakın oyla "başa baş" gözükseler de erkenden zaferlerini ilan etti.

Lejla Biogradlija, Muhammet İkbal Arslan  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Polonya'daki cumhurbaşkanı seçiminde çıkış anketlerinde "başa baş" olan iki aday da zaferini ilan etti

Varşova

Polonya'da pazar yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kayıtlı 29 milyon seçmen, Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Nawrocki arasında seçim yapmak için sandık başına gitti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ipsos tarafından Polonya televizyonları için yayımlanan sandık çıkış anketine göre her iki aday da yüzde 50'ye çok yakın oranlarda başa baş gözükürken ilk sonuçlar Nawrocki'nin daha avantajlı olduğunu gösteriyor.

Oyların henüz yüzde 6'sı sayılırken Nawrocki yüzde 50,6 ile, yüzde 49,4 oranında gözüken rakibi Trzaskowski'den az farkla da olsa yarışı önde götürüyor.

Nawrocki, zaferini ilan eden bir konuşma yaparak, "Bu gece kazanacağız. Kazanacağız ve Polonya'yı kurtaracağız." dedi.

Trzaskowski de zaferini ilan ederek, "Polonya için tarihi bir an. Bütün Polonyalı kadın ve erkeklerin başkanı olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki seçim komisyonu tarafından resmi sonuçların sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Polonya'da yapılan cumhurbaşkanı seçimine katılım ise yüzde 71,7 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapıldı.

Bu seçim, adayların siyasi duruşlarından dolayı bazı analistler tarafından "medeniyetler çatışması" olarak adlandırıldı.

Seçim sonuçları, ülkenin AB'deki konumu açısından da kritik önem taşıyor.

Polonya'nın bu seçim sonucuyla, AB içindeki koltuğunu sağlamlaştıracağı ya da daha zorlu süreçlere geri döneceği yorumları yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Bakan Fidan'ın başkanlığında 13.00'te başlayacak
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile telefonda görüştü
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki kısmı başladı
Kırşehir'de sel nedeniyle 1 ev çöktü, hasar gören 3 ev boşaltıldı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Kamu yönetimi mezunu Yüksel, muhtarlık seçimini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor

Kamu yönetimi mezunu Yüksel, muhtarlık seçimini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor

Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini yüzde 50,9 ile Nawrocki kazandı

Polonya'daki cumhurbaşkanı seçiminde çıkış anketlerinde "başa baş" olan iki aday da zaferini ilan etti

Polonya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi

Polonya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi
Vefat eden babasının 26 yıl görev yaptığı mahallenin muhtarı seçildi

Vefat eden babasının 26 yıl görev yaptığı mahallenin muhtarı seçildi

407 mahalle ve köyde muhtar, ihtiyar heyeti seçimi tamamlandı

407 mahalle ve köyde muhtar, ihtiyar heyeti seçimi tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet