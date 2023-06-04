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Dünya

Polonya'daki büyük protestoya 500 bin kişinin katıldığı belirtildi

Polonya'da en büyük muhalefet partisi olan Sivil Platform'un (PO) lideri ve eski Başbakan Donald Tusk, bugün yaptığı çağrıyla 500 bin kişinin Varşova meydanlarında toplandığını bildirdi.

Murat Temizer  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Polonya'daki büyük protestoya 500 bin kişinin katıldığı belirtildi Fotoğraf: Jakub Porzycki/AA

Varşova

Polonya'da özgür seçimlerin ilk kez yapıldığı 4 Haziran 1989'un 34'üncü yılında Tusk tarafından yapılan çağrı, halkta büyük karşılık buldu ve vatandaşlar, "son yılların en büyük siyasi protestosu" için bir araya geldi.

Varşova'nın "eski şehir" merkezinde vatandaşlara seslenen Tusk, "Bugün sizinleyim ve daha iyi bir Polonya için nerede mücadele edersek edelim yanınızda olacağım. Bugün buraya gelirken hepimizin kalbinde Polonya vardı. Ana vatanımız bizim için çok önemli. Bugün yarım milyon kişiyiz. Polonya, kalbimizde olduğu sürece hiç kimse ve hiçbir şey onu tehdit edemez." diye konuştu.

Tusk, Polonya'nın özgürlük ve dayanışma ülkesi olduğunu vurgulayarak, "Size artık bir şansınız olmadığını söylemek istediler. Onların büyük umudu bizim umutsuzluğumuzdu. Onların gücü bizim güçsüzlüğümüzdü. Sona erdi. Polonya henüz ölmedi. Zafere gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya hükümetini hedef alan Tusk, Rusya tarafından ateşlendiği bildirilen bir füzenin geçen yıl aralıkta ülke topraklarına düştüğünün ancak 4 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen bulunamadığının ortaya çıktığını hatırlattı.

Tusk, "Bir Rus füzesinin düştüğü ve bu hükümetin onu aramak yerine aylardır sessiz kaldığı bir ülkede artık kimse kendini güvende hissediyormuş gibi davranamaz. Bu seçime kazanmak, hesaplaşmak, insani yanlışları onarmak ve Polonyalı aileleri barıştırmak için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

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