Euro
10.25
Dolar
8.42
BIST 100
1,456.68
Altın
1,893.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İtalya Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında oynayacakları Türkiye maçı öncesinde son antrenmanını Roma Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
logo
Dünya

Polonya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi yargılanıyor

Polonya’da Janusz N. isimli bir kişinin Rusya İstihbarat Servisi için çalıştığı suçlamasıyla 31 Mayıs’ta gözaltına alındığı bildirildi.

Aşkın Kıyağan,Mehmet Yılmaz   | 10.06.2021
Polonya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi yargılanıyor

Varşova

Polonya Güvenlik Birimi Sözcüsü Stanislaw Zaryn, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu zanlının Rus istihbarat görevlilerinden talimat aldığını, şüphelinin hem Polonya hem de Avrupa Parlamentosundaki (AP) siyasetçilerden bilgi almaya çalıştığını belirtti.

Zaryn, şüphelinin, Polonya’nın hem Avrupa Birliği (AB) hem de farklı mecralarda konumunu zayıflatmak için Rusya'nın yürüttüğü propaganda çalışmalarına hizmet ettiğini bildirdi.

Polonya İç Güvenlik servisinin zanlının evinde arama yaptığını, çok sayıda veri taşıyıcısının yanı sıra evde bulunan yüksek miktarda paraya da el konulduğu bilgisini paylaşan Zaryn, şahsın 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığını ifade etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, şahsın 3 aydır emniyet güçleri tarafından takip edildiği ve 31 Mayıs’ta gözaltına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacak
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya’da BioNTech-Pfizer aşısı belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara tavsiye edildi
Almanya, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına karşı çıkmaya devam ediyor

Benzer haberler

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istedi

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istedi

Polonya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi yargılanıyor

Almanya, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına karşı çıkmaya devam ediyor

Rusya'dan Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble para cezası

Rusya'dan Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble para cezası
Rusya, Kuzey Makedonyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, Kuzey Makedonyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
AB: Rus hükümetini uluslararası yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz

AB: Rus hükümetini uluslararası yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz