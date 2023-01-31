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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya ve 3 Baltık ülkesi, işbirliğini artırma ve Ukrayna'yı desteklemeye devam kararı aldı

Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın dışişleri bakanları, ülkeler arasındaki işbirliğini artırma ve Ukrayna'yı desteklemeye devam etme konusunda mutabık kaldı.

Murat Temizer   | 31.01.2023
Polonya ve 3 Baltık ülkesi, işbirliğini artırma ve Ukrayna'yı desteklemeye devam kararı aldı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Varşova

Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya gelen 4 ülkenin bakanları buluşmanın ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ülkeler arası işbirliği, Ukrayna'ya desteğin sürmesi ve "kolektif caydırıcılığı güçlendirmek" konuları ön plana çıktı.

Ekonomik büyümeyi, refahı teşvik etmek için işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, NATO içindeki işbirliğinin "güvenliğin mihenk taşı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna'ya siyasi, askeri, mali destek ve insani yardımın sürdürülmesinin yüksek önemini yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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