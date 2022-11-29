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Dünya

Polonya, Ukrayna'ya gönderilmezse Alman Patriotlarını teslim almaya hazır

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya'nın Patriot füze savunma sistemlerini Ukrayna'ya teslim etmemesi halinde ülkesinin bunu kabul edebileceğini söyledi.

Murat Temizer   | 29.11.2022
Polonya, Ukrayna'ya gönderilmezse Alman Patriotlarını teslim almaya hazır

Varşova

Morawiecki, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın Almanya'dan gelen Patriot teklifine sıcak baktıklarını söylediğini aktardı.

Başbakan Morawiecki, Ukrayna'ya gönderilmemeleri halinde Patriotları kabul etmeyi düşündüklerini belirterek, "Böyle bir olasılığı değerlendiriyoruz ancak Ukrayna'nın her gün bombalandığına dikkat çekiyoruz." dedi.

Polonya medyasındaki haberlerde, Patriotların Ukrayna'ya teslim edilmesi fikrini iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski'nin savunduğu belirtildi.

Haberlerde, Patriotlar konusunda Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın fikrinin alınmadığı öne sürüldü.

Blaszczak'ın geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından Alman mevkidaşı Christine Lambrecht, Polonya’nın hava savunması için teklif ettikleri Patriot füze savunma sistemlerinin NATO bölgesinin hava savunmasının bir parçası olduğunu ifade etmişti.

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