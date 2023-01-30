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Dünya

Polonya: NATO'da savunmaya en fazla pay ayıran ülke olabiliriz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın bu yıl gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 4'ünü savunmaya ayıracağını belirterek bunun NATO üyesi ülkeler içindeki en yüksek pay olabileceğini söyledi.

Murat Temizer   | 30.01.2023
Polonya: NATO'da savunmaya en fazla pay ayıran ülke olabiliriz

Varşova

Morawiecki ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkenin doğusundaki Siedlce'deki 18. Mekanize Tümeni'ni ziyaret etti.

Polonya'nın yaptığı askeri harcamalara değinen Morawiecki, "Hükümetimiz Polonya silahlı kuvvetlerinin gücünün artırılmasına öncelik veriyor ve ülkede daha fazla NATO askeri görmek istiyoruz." dedi.

Morawiecki, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Polonya ordusu için yatırımlara devam edeceklerinin altını çizerek "Bu yıl benzeri görülmemiş bir çaba göstereceğiz. Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 4'ünü Polonya silahlı kuvvetlerine harcayacağız. Bu, tüm NATO üyesi ülkeler arasında yüzde olarak orduya yapılan en büyük harcama olabilir." diye konuştu.

Polonya, geçen yıl ABD'den Abrams tankları ve HIMARS roketatarları ve Güney Kore'den obüsler, tanklar ve jetler dahil olmak üzere bir dizi büyük ölçekli askeri alım yaptı.

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