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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya MiG-29 savaş uçaklarını kısa sürede Ukrayna'ya gönderebileceğini açıkladı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını "önümüzdeki dört ila altı hafta içinde" Ukrayna'ya teslim edebileceklerini söyledi.

Mehmet Alaca  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Polonya MiG-29 savaş uçaklarını kısa sürede Ukrayna'ya gönderebileceğini açıkladı

Ankara

Morawiecki, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya uçak göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Morawiecki, hükûmetinin "önümüzdeki dört ila altı hafta içinde" Sovyet yapımı MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edebileceğini bildirdi.

Ukraynalı liderler, diğer NATO üyelerinin de Kiev'e uçak göndermesi konusunda çağrılar yapıyor.

Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29'lara aşina olduğu biliniyor. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor.

MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep ediyor.

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