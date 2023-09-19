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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerine katılacak Devlet ve Hükümet Başkanlarını Birleşmiş Milletler binasında karşılıyor
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Dünya

Polonya hükümeti, AB'nin göç yasasına karşı çıkılacağına dair resmi karar aldı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "zorunlu dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her Avrupa Birliği (AB) ülkesine zorunlu dağıtımını öngören göç yasasına karşı çıkılmasına dair resmi karar alındığını ifade etti.

Murat Temizer  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Polonya hükümeti, AB'nin göç yasasına karşı çıkılacağına dair resmi karar aldı

Varşova

Kabine toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Morawiecki, Polonya'nın konuya ilişkin tutumunda ulusal güvenliğin öne çıktığını kaydetti.

Morawiecki, "zorunlu dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımını öngören göç yasasına karşı karar alındığını belirterek, "Polonya kabinesi, AB Komisyonu ve Polonya muhalefetine yasadışı göçe rıza göstermediğine dair güçlü bir sinyal göndermeyi amaçlayan bir resmi kararı kabul etti. Kabul edilen bu kararla AB Komisyonu'na ve tüm siyasi güçlere ülkemizde yasadışı göçe izin verilmeyeceğine dair çok net bir sinyal vermek istiyoruz." diye konuştu.

AB ülkelerinin göç anlaşması

AB, 2015'teki göç krizinden bu yana sığınmacıların üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacağına ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm arıyor. AB Komisyonu'nun bu hedefle hazırladığı "göç ve iltica paketi", üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle kabul edilemiyor.

Fransa'nın AB dönem başkanlığı sürecinde paket üzerinde ilerleme sağlanabilmesi için "adım adım yaklaşımı"nı benimsemesi üzerine, 8-9 Haziran'daki AB içişleri bakanları toplantısında paketteki "zorunlu dayanışma mekanizması" unsurunda nitelikli çoğunlukla anlaşmaya varılmıştı.

Polonya, söz konusu mekanizma gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara itiraz etmişti.

İktidarının başından beri AB'nin göçmen yerleştirme planına karşı olduğunu belirten Başbakan Mateusz Morawiecki, 15 Ekim'de yapılacak genel seçimlerle birlikte referandum düzenleyeceğini, vatandaşlara yöneltilecek 4 sorudan birinin "Avrupa bürokrasisi tarafından dayatılan zorunlu göç mekanizmasına uygun olarak binlerce yasa dışı göçmenin kabul edilmesini destekliyor musunuz?" olacağını bildirmişti.

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