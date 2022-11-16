Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Başbakan Morawiecki ve kabine üyeleriyle toplantı yapacak
Polonya Başbakanlığı, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Başbakan Mateusz Morawiecki ve kabine üyeleriyle görüşeceğini duyurdu.
Varşova
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Duda'nın, Başbakan Morawiecki ve kabine üyeleriyle bugün yerel saatle 11.00'de görüşeceği bildirildi.
Daha sonra Milli Güvenlik Kurulunun toplanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Polonya'ya düşen füzeyle alakalı yerel saatle 10.00'da da NATO'da toplantı yapılacağı belirtildi.
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne dün kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.
Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.