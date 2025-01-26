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Dünya

Polonya Başbakanı Tusk'a göre, Musk'ın Alman AfD toplantısındaki Nazilere ilişkin sözleri ürkütücü

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'li milyarder Elon Musk'ın "Nazi suçlarından kaynaklanan suçluluk duygusunun unutulması"na yönelik sözlerinin tanıdık ve ürkütücü olduğunu belirterek buna tepki gösterdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Polonya Başbakanı Tusk'a göre, Musk'ın Alman AfD toplantısındaki Nazilere ilişkin sözleri ürkütücü

İstanbul

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'li milyarder Elon Musk'ın çevrim içi katıldığı aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin seçim kampanyası toplantısında "Nazi suçlarından kaynaklanan suçluluk duygusunun unutulması"na yönelik sözlerinin tanıdık ve ürkütücü olduğunu belirterek buna tepki gösterdi.

Başbakan Tusk, X'te yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın, AfD'nin seçim kampanyasında kullandığı "Çocuklar ebeveynlerinin, anneanne ve dedelerinin ve dedelerinin babalarının günahlarından sorumlu değildir." ifadelerine atıfta bulundu.

Tusk, Musk'ın "Nazi suçlarından kaynaklanan suçluluk duygusunun unutulması" hakkındaki sözlerinin çok tanıdık ve ürkütücü geldiğini vurgulayarak buna tepki gösterdi.

Yarın Auschwitz-Birkenau toplama kampının Nazilerden kurtuluşunun 80. yıl dönümünün anılacağını anımsatan Tusk, Musk'ın sözlerinin bunun öncesinde geldiğine dikkati çekti.

Bir önceki Polonya hükümeti, Polonya'da Nazi döneminde yaşanan zararlar için tazminat talep etmişti. Almanya, savaş sonrası dönemde tarihsel suçlarıyla yüzleşmek için büyük çaba harcamış olsa da AfD 1945'ten bu yana bu yaklaşıma açıkça karşı çıkan ilk parti oldu.

AfD'nin Halle kentinde dün düzenlenen seçim kampanyası toplantısına çevrim içi katılan Musk, Almanların Alman olmaktan gurur duyması gerektiğini, çocukların ebeveynlerinin, anneanne ve dedelerinin ve dedelerinin babalarının günahlarından sorumlu olmadığını söylemişti.

Musk, geçmişin günahlarına odaklanmayı "aşmanın" gerekli olduğunu da belirtmişti.

ABD'li milyarder Musk, son dönemde Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor.

Musk, daha önce de sahibi olduğu X platformunda, AfD Partisi Eş Başkanı ve partinin başbakan adayı Alice Weidel ile canlı yayın yapmıştı.

Avrupalı liderler ise Musk'ı, iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

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