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Dünya

Elon Musk, Alman AfD Partisinin seçim toplantısına canlı bağlantıyla katıldı

ABD’li iş insanı Elon Musk, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin Halle kentinde düzenlediği seçim kampanyası toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.

Erbil Başay  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Elon Musk, Alman AfD Partisinin seçim toplantısına canlı bağlantıyla katıldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Berlin

Musk, AfD Partisi Eş Başkanı ve partinin başbakan adayı Alice Weidel'in seçim toplantısında yapacağı konuşma öncesinde ABD’den canlı olarak bağlandı.

Katılımcılara seslenen Musk, AfD’nin Almanya’nın umudu olduğunu savundu.

Musk, Alman olmaktan gurur duymanın iyi olduğunu ifade etti.

AfD’yi ve bu partinin seçim programını öven Musk, "Almanya’nın harika geleceği için mücadele edin." dedi.

AfD başbakan adayı Alice Weidel ise Musk’a teşekkür ederek ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki hükümete iyi dileklerde bulundu.

Weidel, Amerikalıların ve Cumhuriyetçilerin ülkelerini yeniden büyüttüklerini belirterek, “Biz de Almanya’da yurdumuzu tekrar büyük yapıyoruz. Almanya’yı Yeniden Büyük Yap (Made Germany great again).” ifadelerini kullandı.

Musk ve Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin ilişkisi

ABD'li milyarder Musuk, son dönemde Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor.

Musk, daha önce de sahibi olduğu X platformunda AfD partisinin Eş Başkanı Weidel ile canlı yayın yapmıştı.

Avrupalı liderler ise Musk'ı iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

AP milletvekillerinden bir kısmı ise Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz AA’ya verdiği röportajda, Musk’ı eleştirerek "yeni edindiği medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu..

Scholz, Musk’ın aşırı sağcı partller lehine olan partizanlığının kendisini üzdüğünü belirterek, "Bu, Avrupa'da demokrasiyi ve bir arada yaşamayı tehlikeye atıyor." ifadelerini kullanmıştı.​​​​​​​

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