PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'a düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü
Terör örgütü PKK/YPG'nin yuvalandığı Halep iline bağlı Aynularap ilçesinden, Tel Abyad ilçesine düzenlediği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.
İdlib
Aynularap'daki PKK/YPG'li teröristler, saat 17.15 sularında Tel Abyad'ın batı hattındaki Çarık Abdi köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki N.R.H, Tel Abyad Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuk, hastanede yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.