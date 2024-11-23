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Dünya

PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'a düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü

Terör örgütü PKK/YPG'nin yuvalandığı Halep iline bağlı Aynularap ilçesinden, Tel Abyad ilçesine düzenlediği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.

Eşref Musa  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'a düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü

İdlib

Aynularap'daki PKK/YPG'li teröristler, saat 17.15 sularında Tel Abyad'ın batı hattındaki Çarık Abdi köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki N.R.H, Tel Abyad Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuk, hastanede yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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