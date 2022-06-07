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Dünya

PKK, Almanya'daki en büyük yabancı terör örgütü olmaya devam ediyor

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, uluslararası bir terör örgütü olan PKK'ya karşı Almanya'da da mücadele verildiğini söyledi.

Cüneyt Karadağ, Erbil Başay   | 07.06.2022
PKK, Almanya'daki en büyük yabancı terör örgütü olmaya devam ediyor Almanya'nın başkenti Berlin ve çeşitli kentlerde 1 Mayıs 2018'deki Emek ve Dayanışma Günü yürüyen gruplar arasında zaman zaman terör örgütü YPG ve PKK'ya ait bez parçalarının açıldığı görülmüştü. Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Haldenwang, 2021 Anayasa Koruma Raporu'nun tanıtımında yaptığı açıklamada, PKK'nın, Türkiye'de saldırılar düzenlediğini ve cinayetler işlemeye devam ettiğini belirterek "Almanya'da bağışlar toplayıp bunları Türkiye'de terörü finanse etmek için kullanıyorlar. Almanya, PKK için dinlenme ve geri çekilme alanı olarak görülüyor. Burada da siyasi etki kurmaya çalışıyorlar. Gençleri Avrupa'dan PKK'ya katılmaları için ikna çabalarında bulunuyorlar. Bu bağlamda insanları savaşçı olarak kazanmaya çalışıyorlar. Buna karşı Almanya'da da mücadele ediliyor." dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de PKK'ya karşı ülkesinin duruşunun değişmediğini vurgulayarak uluslararası terör örgütü olan PKK'ya karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Alman istihbarat raporunda, PKK'nın ülkedeki en büyük yabancı terör örgüt olduğu vurgulanıyor.

Yıllık istihbarat raporuna göre, Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunan PKK terör örgütünün, ülkeyi kaynak toplama ve propaganda faaliyetleri için kullandığı belirtiliyor.

BfV'ye göre, terör örgütü PKK geçen yıl Almanya'da 16,7 milyon avro "bağış" topladı.

Alman makamları, Suriye ve Irak'ta silahlı saldırılara katılan ve son yıllarda Almanya'ya dönen 150 kadar PKK'lının kimliğini tespit etti.




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