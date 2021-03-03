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Dünya

Pentagon'un 6 Ocak Kongre Baskını sırasında ulusal muhafız göndermeyi ertelediği belirtildi

Washington Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral William Walker, ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını esnasında Savunma Bakanlığının (Pentagon), ulusal muhafız yardımı göndermeyi saatlerce ertelediğini belirtti.

Dildar Baykan   | 03.03.2021
Pentagon'un 6 Ocak Kongre Baskını sırasında ulusal muhafız göndermeyi ertelediği belirtildi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington DC

Tümgeneral William Walker, ABD Senatosu'nda 6 Ocak Kongre Baskınına yönelik düzenlenen oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Kongre polisinin olay günü protestocular binaya girmek isterken yerel saatle 13.49'da ulusal muhafızları arayarak yardım istediğini belirten Walker, kendisinin de anında Pentagon'u aradığını belirtti.

Walker, buna rağmen Pentagon'un kendisine 17.08'e kadar herhangi bir yanıt vermediğini, onayı aldıktan sonra ulusal muhafızların 18 dakikada olay yerine intikal ettiğini anlattı.

ABD'de 6 Ocak'ta sağcı gruplar, seçimlerin onay oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Olayda, güvenlik zafiyetinin olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.

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