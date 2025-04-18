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Dünya

Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının 1000'in altına düşürüleceğini açıkladı

Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının gelecek aylarda 1000'in altına düşürüleceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının 1000'in altına düşürüleceğini açıkladı

Washington

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