Dolar
40.80
Euro
47.60
Altın
3,338.39
ETH/USDT
4,534.90
BTC/USDT
117,940.00
BIST 100
10,824.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pentagon: Washington'a sevk edilen 800 Ulusal Muhafızın tamamı görev yerlerine yerleşti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın Washington'da "güvenliği artırmak ve suçu önlemek" amacıyla aldığı kararın ardından 800 Ulusal Muhafızın tamamının kentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Pentagon: Washington'a sevk edilen 800 Ulusal Muhafızın tamamı görev yerlerine yerleşti Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Washington

Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkent Washington'a sevk edilen Ulusal Muhafızlarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Wilson, Trump'ın aldığı karar uyarınca bölgeye sevk edilen 800 Ulusal Muhafızın tamamının belirlenen yerlere yerleştirildiğini ve görevlerine başladığını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu askerlerin silahlı olmadığını ve gözaltına alma gibi kolluk görevleri üstlenmeyeceğini belirten ABD'li sözcü, gerekmesi halinde askerlerin kolluk görevi de yapacak hazırlığa sahip olduğunu söyledi.

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onlar görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Pentagon: Washington'a sevk edilen 800 Ulusal Muhafızın tamamı görev yerlerine yerleşti

Pentagon: Washington'a sevk edilen 800 Ulusal Muhafızın tamamı görev yerlerine yerleşti

Kremlin Sözcüsü Peskov: Görüşmenin ne yönde ilerleyeceğini göreceğiz

İsrail basınına göre, ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir

Rubio, Ukrayna'da barış için güvenlik ve sınır anlaşmazlıklarının da konuşulması gerektiğini belirtti

Rubio, Ukrayna'da barış için güvenlik ve sınır anlaşmazlıklarının da konuşulması gerektiğini belirtti
ABD ile F-35 anlaşmasındaki pürüzler, İsviçre'yi alternatif seçeneklere yönlendiriyor

ABD ile F-35 anlaşmasındaki pürüzler, İsviçre'yi alternatif seçeneklere yönlendiriyor
Trump, Alaska'da Putin'le yapacağı zirveye umutlu ancak temkinli gidiyor

Trump, Alaska'da Putin'le yapacağı zirveye umutlu ancak temkinli gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet