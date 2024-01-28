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Dünya

Pentagon: Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askerinin öldüğü İHA saldırısına karşılık vereceğiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

Saadet Firdevs Aparı  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Pentagon: Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askerinin öldüğü İHA saldırısına karşılık vereceğiz

Ankara

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Austin, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bölgede görevlendirilen ABD ve Koalisyon güçlerine dün gece düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin ölmesi ve diğer Amerikan askerlerinin yaralanmasının kendisini öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü belirtti.

Bakan Austin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile kendisinin, Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini belirten Austin, "ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

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