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Dünya

Pentagon, Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve birçok ticari gemiye saldırıldığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisi ve çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığını duyurdu.

Mücahit Oktay  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Pentagon, Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve birçok ticari gemiye saldırıldığını açıkladı

New York

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de gerçekleşen saldırıların İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kızıldeniz'deki USS Carney (destroyer) ve ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin raporların farkındayız ve bilgi geldikçe paylaşacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların kimin tarafından yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.


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