Dolar
32.23
Euro
34.89
Altın
2,181.93
ETH/USDT
3,580.40
BTC/USDT
69,947.00
BIST 100
8,789.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pentagon, Gazze'ye kurulacak geçici limanın güvenliğinde İsrail'in rol alacağını bildirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin insani yardımları ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline kuracağını açıkladığı geçici limanın güvenliğini sağlamada İsrail’in rol oynayacağını bildirdi.

İslam Doğru  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Pentagon, Gazze'ye kurulacak geçici limanın güvenliğinde İsrail'in rol alacağını bildirdi

New York

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Gazze hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Washington’da bulunan İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile ele aldığı konulardan birinin Gazze’ye deniz yoluyla yapılacak yardım koridoru olduğunu belirten Singh, bu konuda kurulacak geçici liman ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Singh, geçici liman ve yardım koridorunun güvenliğinin sağlanmasında İsrail’in "bir tür rol oynayacağını" belirterek, “Ancak bu konuda ayrıntılar hala insani yardım dağıtımı açısından değerlendirme sürecinden geçiyor.” dedi.

ABD’nin bölgedeki ortakları ve sivil toplum kuruluşları üzerinden yardımları dağıtacağını ifade eden Singh, şu aşamada detaylar konusunda daha fazla sunabileceği başka bilgi olmadığını kaydetti.

Gazze'ye havadan 8 tondan fazla “domuz eti içermeyen” gıda atıldı

Pentagon Sözcü Yardımcısı, 2 Mart’tan bu yana ABD’nin Gazze’ye 17 hava operasyonu ile 8 tondan fazla “domuz eti içermeyen” gıda maddesi attığı bilgisini paylaştı.

Gazze’ye hava yoluyla yapılan yardımların, daha geniş insani çabaların yalnızca bir parçası olduğunu ifade eden Singh, deniz koridoru da dahil, ABD’nin ortaklarıyla Gazze'ye kritik yardım akışını artırmak için diğer seçenekler üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Singh, öte yandan dün havadan atılan yaklaşık 80 sarmaldan 3’ünün paraşüt sistemindeki arıza nedeniyle suya indiğini, yardımların atılmasında güvenlik önlemi olarak düşme bölgelerinin, paraşütlerin arıza riski göz önüne alınarak seçildiğini söyledi.

Gazze Medya Ofisi, havadan atılan insani yardımlar sırasında denize düşen paketleri almaya çalışırken 12 kişinin boğulduğunu, 6 kişinin de çıkan izdihamda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Refah'a yönelik bir operasyon "hata" olur

Singh, Austin ile Gallant görüşmesi sırasında İsrail’in Refah’a yapacağını açıkladığı geniş çaplı askeri saldırılar konusunun ele alınıp alınmadığı sorusu üzerine, Refah’a yönelik bir operasyonun “hata” olacağını tekrarladı.

Bu konuyu hem özel hem de kamuya açık toplantılarda dile getirdiklerini ifade eden Singh, “Refah'a yapılacak herhangi bir operasyonun orada barınan 1 milyondan fazla insanı ve masum sivil hayatları da hesaba katması gerektiğini açıklamıştık. Dolayısıyla, eğer bu hayatlar dikkate alınmazsa, Refah'ta bir operasyona devam etmenin bir hata olacağını söylemiştik." diye konuştu.

Singh, iki bakanının görüşme sırasında sadece Refah hakkında değil İsrail’in Gazze’de devam eden operasyonları hakkında da “güzel bir sohbet” etme imkanı bulduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da restorana silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli "Mahzen-22" operasyonunda gözaltına alındı
DSİ'nin 5 yılda hizmete alacağı baraj ve göletler depolanan suyu 9,8 milyar metreküp artıracak
Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu
Yargıtay Başkanı, seçimin altıncı turunda da seçilemedi
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

Benzer haberler

ABD'nin Gazze kıyısında inşa edeceği iskele "işgal limanı" olarak adlandırılıyor

ABD'nin Gazze kıyısında inşa edeceği iskele "işgal limanı" olarak adlandırılıyor

Alman hukukçu Prof. Dr. Talmon'a göre UAD, Almanya'nın İsrail'e silah satışını kısıtlayabilir

Pentagon, Gazze'ye kurulacak geçici limanın güvenliğinde İsrail'in rol alacağını bildirdi

New York'un ilerici Demokratlarından ABD Başkanı Biden'a boş oylarla Gazze mesajı

New York'un ilerici Demokratlarından ABD Başkanı Biden'a boş oylarla Gazze mesajı
UNRWA'ya fonları durdurduğu gerekçesiyle İngiliz Dışişleri Bakanlığına karşı hukuki mücadele başlatılacak

UNRWA'ya fonları durdurduğu gerekçesiyle İngiliz Dışişleri Bakanlığına karşı hukuki mücadele başlatılacak
İsrail'in, BMGK kararını dikkate almazsa yaptırımlara maruz kalacağı belirtiliyor

İsrail'in, BMGK kararını dikkate almazsa yaptırımlara maruz kalacağı belirtiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet