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Dünya

Paris'te tren seferlerindeki aksamalar, istasyonlarda yoğunluğa neden oluyor

Fransa'nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Saint-Denis bölgesinde, bir demiryolu köprüsünün yenilenmesi çalışmaları nedeniyle birçok hattaki tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Paris'te tren seferlerindeki aksamalar, istasyonlarda yoğunluğa neden oluyor

Paris

Çalışmaların 21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilirken, bu durum istasyonlarda yoğunluğa neden oldu.

Fransız demiryolu şirketi SNCF yetkilileri, Paris Gare du Nord istasyonundaki yoğunluk nedeniyle yolculara bu istasyonu kullanmamaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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