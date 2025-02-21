Paris'te tren seferlerindeki aksamalar, istasyonlarda yoğunluğa neden oluyor
Fransa'nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Saint-Denis bölgesinde, bir demiryolu köprüsünün yenilenmesi çalışmaları nedeniyle birçok hattaki tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Paris
Çalışmaların 21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilirken, bu durum istasyonlarda yoğunluğa neden oldu.
Fransız demiryolu şirketi SNCF yetkilileri, Paris Gare du Nord istasyonundaki yoğunluk nedeniyle yolculara bu istasyonu kullanmamaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.