Paris'te İsrail destekçisi silahını çıkararak Filistin destekçilerini tehdit etti
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Filistin destek gösterisinde, İsrail yanlısı bir kişi silahıyla protestoya katılanları tehdit etti.
Paris
Filistin destekçileri, İsrail'in bir yıldır Gazze'de devam eden saldırılarının sona ermesi için Paris'te gösteri düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Filistin destek gösterisinde, İsrail yanlısı bir kişi silahıyla protestoya katılanları tehdit etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 7, 2024
Gösteriye katılan Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Lejeune, söz konusu şahsı durdurmak için hızlıca hareket eden güvenlik güçlerine… pic.twitter.com/vgdoNpnKKE
Gösteriye, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Claire Lejeune de katıldı.
Lejeune X hesabından yaptığı açıklamada, bir kişinin Filistin'de barış için gösteriye katılanları tehdit etmek için silahını çıkardığını belirtti.
Söz konusu şahsı durdurmak için hızlıca hareket eden güvenlik güçlerine teşekkür eden Lejeune, "Soykırıma karşı ayağa kalkan aktivist ve vatandaşlara karşı şiddet gün geçtikçe derinleşiyor." ifadesini kullandı.
Fransız vekil, o anlara ait görüntüleri de paylaştı.
Görüntülerde bir polisin, silahlı kişiye silahını doğrultarak yere yatmasını söylediği duyulurken olay sırasında ellerinde Filistin bayrakları olan çok sayıda kişi olduğu görülüyor.
2 polisin silahlı şahsı yere yatırmaya çalıştığı anların yansıdığı görüntülerde, bir kişinin, "Silahı var." dediği duyuluyor.
Revolution Permanente (Kalıcı Devrim) Partisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu şahsın İsrail yanlısı olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.