Dolar
28.54
Euro
30.52
Altın
1,937.81
ETH/USDT
2,070.80
BTC/USDT
37,057.00
BIST 100
7,771.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
logo
Dünya

Paris'te binlerce kişi soğuk havaya rağmen Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce kişi Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.

Esra Taşkın  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Paris'te binlerce kişi soğuk havaya rağmen Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan gösteriye aralarında Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot gibi muhalif milletvekilleri de katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini ve derhal ateşkes sağlanmasını isteyen göstericiler, "Hepimiz Filistinliyiz", "Katil İsrail, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" sloganları attı.

Başlarına Filistin kefiyesini takan göstericiler, ellerinde "Gazze ve Batı Şeria'da katliamı durdurun", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" yazılı dövizlerin yanı sıra Filistin bayrakları taşıdı.

Gösteride konvoydaki bir kamyonun üzerinde, Gazze'de hayatını kaybedenlerin resimleri ve enkaza dönüşen kentin fotoğrafları asıldı.

Göstericiler soğuk havaya aldırmadan Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteriye ülkenin Bretonya kentinden katılan Patrick Bertholom, aile üyelerinden bazılarının Batı Şeria'da Cenin kentinde yaşadığını belirterek, "Vicdanımın tamamen susturulduğunu düşünüyorum." dedi.

Filistinlileri desteklediklerini belirten Bertholom, "İnsanlar, işgal altında yaşamanın bir dakika sonra ne olacağını bilmiyor." ifadesini kullandı.

Bertholom, 8 yıldır İsrail'de hapishanede bulunan yeğeninin hikayesini de anlattı.

Yeğeninin bir kontrol noktasında gözaltına alındıktan sonra hapse atıldığını ifade eden Bertholom, hapishanedeki yeğeninin kendisini ziyaret eden babasına "Baba, açık bir hapishane ve bir hapishanede yaşamak arasındaki fark nedir? Normal bir hayatımız olabilir mi?" dediğini aktardı.

Gösterici Kai Carver, Gazze'de durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, "Gösteriye gelmekten başka ne yapılabilir bilemiyorum." dedi.

Carver, bölgede korkunç şeyler yaşandığını belirterek, acı çekenlere desteğini ifade etti.

Ülkenin Lyon ve Lille kentlerinde de Filistin destekçileri, bölgede çatışmalara son verilmesi talebiyle gösteriler düzenledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
Çanakkale'de kuvvetli lodos limandaki 2 tekneyi batırdı
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda sefer düzenlemesi
İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Avusturya’da binlerce gösterici, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etti

Avusturya’da binlerce gösterici, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etti

Paris'te binlerce kişi soğuk havaya rağmen Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de yaşanan soykırıma karşı dünyanın seyirci kalması anlaşılabilir bir şey değildir

Fransa'da muhalefet, Macron'u Gazze'de ateşkes çağrısını geç yaptığı için eleştirdi

Fransa'da muhalefet, Macron'u Gazze'de ateşkes çağrısını geç yaptığı için eleştirdi
Borrell: "İsrail hükümetini, Yahudi karşıtı olarak damgalanmadan eleştirmek mümkün olmalı"

Borrell: "İsrail hükümetini, Yahudi karşıtı olarak damgalanmadan eleştirmek mümkün olmalı"
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet