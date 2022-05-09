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Dünya

Papa'nın Lübnan ziyaretinin sağlık sebeplerinden dolayı ertelendiği açıklandı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, sağlık sebeplerinden dolayı haziran ayında Lübnan'a planladığı ziyareti erteledi.

Mahmut Geldi   | 09.05.2022
Papa'nın Lübnan ziyaretinin sağlık sebeplerinden dolayı ertelendiği açıklandı

Beyrut

Lübnan Turizm Bakanı ve Papa'nın Ziyaret Hazırlıkları Komite Başkanı Velid Nassar, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Nassar, "Vatikan, Papa'nın kararlaştırılan Lübnan ziyaretini erteleme kararını resmi olarak Lübnan makamlarına iletti. Ziyaretin yeni tarihi belirlenince hemen duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Papa'nın yurt dışı ziyaretleri ve programlarının sağlık sebeplerinden ötürü ertelendiğini vurgulayan Nassar, Papa'ya şifa dileklerini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkan Mişel Avn, 5 Nisan 2022'de Papa Franciscus'un haziranda Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

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