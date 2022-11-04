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Dünya

Papa Franciscus: Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ve müzakerelerin başlatılması çağrısı yapıyoruz

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna'da devam eden savaşın sona ermesi ve taraflar arasında ciddi müzakerelerin başlatılması için çağrıda bulundu.

Safiye Karabacak, Barış Seçkin   | 04.11.2022
Papa Franciscus: Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ve müzakerelerin başlatılması çağrısı yapıyoruz

İstanbul

Papa Franciscus, Bahreyn'in Sıheyr bölgesindeki Sıheyr Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen "Bahreyn Diyalog Forumu: İnsanların Birlikte Yaşaması İçin Doğu ve Batı" başlıklı toplantının kapanış oturumunda konuşma yaptı.

Bazı nüfuz sahiplerinin özel çıkarlar için çatışmaya girdiği, eski söylemleri canlandırdığı ve etki alanlarını ve karşıt blokları yeniden çizdiğini aktaran Franciscus, "Maalesef Doğu ve Batı giderek birbirine düşman iki denize benziyor. Ancak biz burada birlikteyiz çünkü aynı denize açılmaya kararlıyız. Seçimimiz çatışma yerine buluşma yolu, bu forumun atıfta bulunduğu diyalog yoludur." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında, dünyayı saran çatışmaları, silaha başvurmayı ve nükleer silah kullanma tehdidine yönelik eleştirilerini yineleyen Franciscus, "Görünüşe göre trajik bir senaryoya tanık oluyoruz. Herkesle ilgilenmek ve önem göstermek yerine ateşle, roketlerle, füzelerle, gözyaşı ve ölüme neden olan silahlarla oynuyoruz." diye konuştu.

Papa Franciscus, "Ukrayna'da devam eden savaşın sona ermesi ve taraflar arasında ciddi müzakerelerin başlatılması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Dünyayı "hassas bir dengede uçurumun kenarına" sürükleyen "karşıt bloklar" mantığını eleştiren Franciscus, "Çatışmaların ortaya çıkması; eşitsizlik ve iklim değişikliği felaketi gibi trajedileri gözden kaçırmamıza neden olmamalıdır." dedi.

Eğitimi teşvik etme ve yatırım yapma çağrılarını yineleyen Franciscus, "Eğitim olanaklarının azaldığı yerde aşırılık ve köktencilik artar." diye konuştu.

Franciscus, inananların savaşın küfrüne ve şiddet kullanımına "hayır" dediğini ve dinlerin barış yolunu gösterme ödevleri olduğunu söyledi.




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