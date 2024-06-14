Dolar
32.76
Euro
35.05
Altın
2,333.12
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafikteki son duruma ilişkin İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan yayındayız.
logo
Dünya

Papa Franciscus, teknolojinin insanlığın hizmetinde olması gerektiğini söyledi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, yapay zekayla ilgili teknolojinin insanlığa hizmet etmesi gerektiğini ve karar vermesi gerekenlerin insanlar olduğunu söyledi.

Barış Seçkin  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Papa Franciscus, teknolojinin insanlığın hizmetinde olması gerektiğini söyledi

BORGO EGNAZIA

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde "Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu" düzenlendi.

Ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetiyle oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Papa Franciscus, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de aralarında olduğu çok sayıda lider katıldı.

Papa, oturumda yaptığı konuşmada, teknolojinin insanlığın hizmetinde olması gerektiğini belirterek, "Her zaman insan karar vermeli, makineler değil." dedi.

Kararın her zaman insana bırakılması gerektiğini vurgulayan Papa, "Eğer insanlardan kendileri ve hayatları hakkında karar verme yeteneğini alıp, onları makinelerin tercihlerine bağımlı olmaya bırakırsak, insanlığı umutsuz bir geleceğe mahkum etmiş oluruz." diye konuştu.

Papa Franciscus, yapay zekanın bir yandan sunduğu imkanlar nedeniyle heyecan verdiğini ancak diğer yandan da önerdiği sonuçlar itibarıyla korkulara sebebiyet verdiğini kaydetti.

Ölümcül otonom silahların yasaklanması çağrısında bulunan Papa, konuşmasında, barış için iyi siyaset yapılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İtalya Başbakanı Meloni de tarihte ilk kez bir Papa'nın, G7 Liderler Zirvesi'ne katıldığını belirterek, Katoliklerin ruhani liderine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yla görüştü
Konya'da yeni bir obruk oluştu
SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yapacağı Finlandiya'ya havada 3 yakıt ikmali yaparak ulaştı

Benzer haberler

Papa Franciscus, teknolojinin insanlığın hizmetinde olması gerektiğini söyledi

Papa Franciscus, teknolojinin insanlığın hizmetinde olması gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı

G7 Liderler Zirvesi'nde Meloni ile Macron arasındaki "kürtaj anlaşmazlığı" tansiyonu arttırdı

İtalya'daki G7 Zirvesi'nde liderler ilk gün oturumlarını tamamladı

İtalya'daki G7 Zirvesi'nde liderler ilk gün oturumlarını tamamladı
G7 ülkeleri, Rusya'nın dondurulan varlıklarından Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek

G7 ülkeleri, Rusya'nın dondurulan varlıklarından Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek
G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı

G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet