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Dünya

Papa Franciscus, eylülde Güneydoğu Asya ülkeleri turuna çıkacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un, eylül ayında 4 Güneydoğu Asya ülkesini ziyaret edeceği bildirildi.

Barış Seçkin  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Papa Franciscus, eylülde Güneydoğu Asya ülkeleri turuna çıkacak

Vatikan

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, "İlgili devlet başkanları ve kilise makamlarının davetine icabetle Papa Franciscus, 2-13 Eylül tarihlerinde Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'a apostolik bir seyahat yapacak." ifadesini kullandı.

Bruni, Papa'nın 3-6 Eylül'de Cakarta'yı, 6-9 Eylül'de Port Moresby ve Vanimo'yu, 9-11 Eylül'de Dili'yi ve 11-13 Eylül'de de Singapur'u ziyaret edeceği bilgisini verdi.

Son dönemde farklı sağlık sorunlarıyla uğraşan Papa, son dış gezisini Eylül 2023'te Fransa'da düzenlenen "Akdeniz Buluşmaları" etkinliği için Marsilya kentine yapmıştı.

Papa Franciscus, Aralık 2023'te Dubai'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılacağını açıklamış ancak grip olduğu için gidememişti.

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