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Dünya

Papa, Bosna Hersek'teki Medjugorje'nin "Katolikler için ibadet edilebilecek manevi yer" olduğunu onayladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, "Hz. Meryem'in görüldüğü yer" diye anılan Bosna Hersek'in güneyindeki Medjugorje kasabasının "ibadet edilebilecek manevi mekan" olduğunu onayladığı bildirildi.

Barış Seçkin, Lejla Biogradlija  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Papa, Bosna Hersek'teki Medjugorje'nin "Katolikler için ibadet edilebilecek manevi yer" olduğunu onayladı

Vatikan

Vatikan İman Doktrini Kurulu, Katoliklerin arasında uzun süredir Hz. Meryem'in görünüp görünmediğiyle alakalı tartışmalara konu olan Medjugorje'ye ilişkin yaklaşık 15 yıldır yürüttüğü çalışmanın ardından değerlendirmesini açıkladı.

Buna göre Kurul, Papa Franciscus'un Medjugorje'nin Katolikler için "olumlu yönlerini" kabul ederek kasabanın "Katolik manevi ibadet yeri" olmasına onay verdiğini duyurdu.

Bununla beraber Kurul, Papa'nın, Hz. Meryem'in öne sürüldüğü gibi "mesajlar vermesinin gerçek olduğunu" ilan etmediğini vurguladı.

Basında yer alan haberlerde de bu kararla Medjugorje'nin Katolikler için bir nevi "hac noktası" olacağı belirtildi.

Vatikan'ın kararı, Bosna Hersek'teki Hristiyanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bosna Hersek'in Medjugorje kentinde 24 Haziran 1981'den itibaren 6 kişi, 6 gün boyunca Hz. Meryem'in kendilerine göründüğünü iddia etmişti.

Bu görünmelerin her yıl aynı tarihte tekrarlandığı rivayetleri üzerine Medjugorje, zamanla dünyadaki Katolikler için önemli bir toplanma yeri haline geldi.

Bu bağlamda, Bosna Hersek'te Katoliklerin arasında 25 Haziran, Hz. Meryem'in insanlara göründüğü gün olarak kutlanırken binlerce Hristiyan, her yıl bu tarihte Medjugorje'ye gelerek dua ediyor.

Katoliklerin arasında Medjugorje'nin durumu, 19. yüzyılda Fransız kasabası Lourdes ve 20. yüzyılın başında Portekiz'in Fatima kasabasında Hz. Meryem'in görüldüğüne dair tevatürleri anımsattığı ve benzerlik gösterdiği gerekçesiyle tartışma konusuydu.

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