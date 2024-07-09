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Dünya

Panama Kanalı yönetiminden su krizi ve kuraklıkla mücadele için 1,6 milyar dolarlık proje

Panama Kanalı yönetimi, kanalın işletilmesi için yeterli su kaynağının sağlanması amacıyla yaklaşık 1,6 milyar dolara mal olacak bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Zeynep Katre Oran  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Panama Kanalı yönetiminden su krizi ve kuraklıkla mücadele için 1,6 milyar dolarlık proje

Ankara

Kanalın işletilmesi ve yönetiminden sorumlu hükümete bağlı Panama Kanalı Yönetimi yetkilisi Ricaurte Vasquez, kuraklık ve su kriziyle mücadele için yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Projeyle gelecekte su sıkıntısı nedeniyle gemi geçişlerinde yaşanabilecek kısıtlamaları önlemeyi hedeflediklerini belirten Vasquez, projenin, Indio Nehri üzerinde çok amaçlı bir rezervuarın inşa edilmesi ile bölgedeki yerel topluluklara 400 milyon dolarlık mali yardım yapılmasını içerdiğini ifade etti.

Vasquez, rezervuarın inşasının 6 yıl süreceğini ve maliyetinin yaklaşık 1,2 milyar dolara denk geleceğini kaydetti.

Panama Kanalı, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşıyor

Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda gemiler geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kalırken bazı firmaların alternatif yol arayışında olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.

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