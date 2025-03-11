Dolar
36.59
Euro
39.94
Altın
2,915.30
ETH/USDT
1,903.80
BTC/USDT
81,376.00
BIST 100
10,486.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde içinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Nuri Aydın  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi

İstanbul

Dawn Gazetesi'nin haberine göre, Belucistan Hükümet Sözcüsü Shahid Rind, eyaletteki Ketta'dan Hayber-Pahtunhva'daki Peşaver'e giden bir trene silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini aktaran Rind, olayın boyutunun ve terör saldırısı olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Demiryolları Kontrolörü Muhammad Kaşif de trenin Ketta'daki 8 numaralı tünelde silahlı kişilerce durdurulduğunu bildirdi.

Kaşif, trendeki yaklaşık 500 yolcu ve personele ulaşmak için çaba sarf edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Waseem Baig ise bölgedeki Sibi Hastanesi'nde acil durum ilan edildiği, ambulansların olay yerine yönlendirildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, trenin durdurulduğu bölgenin dağlık alan olduğu, bu da saldırganların saklanmasını ve saldırı planlamasını kolaylaştırdığı ifade edildi.

Saldırıda ölü, yaralı ya da tutsak olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma
İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin iletişim stratejisi ve dijital tehditlere karşı mücadelesinin detaylarını paylaştı
Bolu'daki tabiat ve milli parklar için koruma tedbirleri alındı
İzmir'de sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi

İzmir'de sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

Dünya nüfusunun büyük kısmı hava kirliliğiyle mücadele ediyor

İsrail, Gazze'ye kapsamlı saldırılar düzenlemeyi ve Filistinlileri zorla göç ettirmeyi planlıyor

İsrail, Gazze'ye kapsamlı saldırılar düzenlemeyi ve Filistinlileri zorla göç ettirmeyi planlıyor
Muş'ta doğaseverler, tren yolculuğuyla bölgenin güzelliklerini keşfetti

Muş'ta doğaseverler, tren yolculuğuyla bölgenin güzelliklerini keşfetti
Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet