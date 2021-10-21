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Dünya

Pakistan'dan Afganistan'a vize ve gümrük vergisi kolaylığı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Afgan halkını ve tacirlerini desteklemek için Afganistan’dan Pakistan’a gelen tüm taze meyve ve sebzelerdeki gümrük vergilerinin kaldırıldığını duyurdu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 21.10.2021
Pakistan'dan Afganistan'a vize ve gümrük vergisi kolaylığı Fotoğraf: Bilal Güler/AA

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afgan halkını ve tacirlerini desteklemek için Afganistan’dan Pakistan’a gelen tüm taze meyve ve sebzelerdeki gümrük vergilerinin kaldırıldığını, Afgan iş insanları ve acil hastalar için kapıda vize kolaylığı sağlanacağını duyurdu.

Afganistan’ın başkenti Kabil’e beraberindeki heyet ile günübirlik ziyaretinin ardından Pakistan’a geri dönen Kureyşi, başkent İslamabad’da basın toplantısı yaptı.

Kureyşi, Taliban liderlerini çok olumlu bulduğunu ve Taliban’ın Pakistan’ın çabalarına teşekkür ettiğini ifade ederek, vize, ticaret, güvenlik ve sınır yönetimi başta olmak üzere çeşitli konuları görüştüklerini söyledi.

Afgan halkını ve tacirlerini desteklemek için Afganistan’dan Pakistan’a gelen tüm taze meyve ve sebzelerdeki gümrük vergilerinin kaldırıldığını açıklayan Kureyşi, Afgan iş insanları ve acil hastalar için kapıda vize kolaylığı sağlanacağını bildirdi.

Kureyşi, sınır geçişlerinin yayalar için 8 saatten 12 saate çıkarıldığını, ticaret için ise sınırların 24 saat açık kalmayı sürdüreceğini ifade etti.

Pakistan'dan Afganistan'a insani yardım

Pakistan’ın Afgan vatandaşlarından 31 Aralık’a kadar 8,18 dolarlık online vize ücretini almayacağını dile getiren Kureyşi, Pakistan’a gelen Afganlardan da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi istenmeyeceğini söyledi.

Öte yandan Kureyşi, ülkesinin Afganistan’a 28,8 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını vurguladı.

"Taliban'ın tanınması için bölgesel yaklaşım" vurgusu

Taliban’ın hiçbir terör örgütünün Afganistan topraklarının Pakistan’a karşı kullanılmasına müsaade edilmeyeceği konusunda İslamabad'a güvence verdiğini aktaran Kureyşi, Taliban yetkililerinin kısa süre içinde Pakistan’a ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Kureyşi, sadece Pakistan’ın Taliban’ı tanımasının onlar için fayda sağlamayacağını, bu konuda bölgesel bir yaklaşım üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Kureyşi, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ile görüşmüştü.

Kureyşi’ye ziyaretinde Pakistan Servisler Arası İstihbarat Başkanı Korgeneral Faiz Hamid de eşlik etmişti.

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