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Dünya, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Pakistan'daki rikşa şoförleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde "rikşa" (taksi) olarak kullanılan üç tekerlekli triportör şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 31.12.2020
Pakistan'daki rikşa şoförleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

İslamabad

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde "rikşa" (taksi) olarak kullanılan üç tekerlekli triportör şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkentin sınırındaki Ravalpindi'de rikşa şoförlüğü yapan Civan Abbas, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası” ve yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" fotoğrafları için oy kullandı.


Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet

Şoför Mazhar Ali, spor ve haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Rodeo gösterisi" ile "Çatışmanın ortasında" ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğraflarını oyladı.


Büyük Çamlıca Camisi ile hilal

Naim Ahmed ise seçimini haber kategorisinde Houssam Shbaro'nun "Lübnan’da patlama", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" ve yaşam kategorisinde Dante Diosina Jr'nin "Filipinler'de yanardağ patlaması" fotoğraflarından yana yaptı.


Lübnan'ın felaketi


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