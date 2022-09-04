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Dünya

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1314'e çıktı

Pakistan’da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1314 oldu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 04.09.2022
Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1314'e çıktı

İslamabad

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 458'si çocuk, 262'si kadın 1314 kişi öldü, 12 bin 703 kişi yaralandı.

Yağışlar sebebiyle bir milyon 682 bin 726 ev hasar gördü, bunların 557 bin 891’i tamamen yıkıldı.

Toplamda 5 bin 735 kilometre yol, 246 köprü ve 173 iş yeri yıkıldı, 750 bin 405 çiftlik hayvanı telef oldu.

Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 631 bin 824 kişi yaşamını sürdürüyor.

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