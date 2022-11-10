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Dünya

Pakistan'da İmran Han'ın partisi, başkente doğru yürüyüşe tekrar başladı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), Han'ın 3 Kasım'da silahlı saldırıya uğradığı Vezirabad şehrinden başkent İslamabad'a doğru yürüyüşe yeniden başladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 10.11.2022
Pakistan'da İmran Han'ın partisi, başkente doğru yürüyüşe tekrar başladı

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı saldırıda yaralanan Han'ın yokluğunda yürüyüşe PTI Başkan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi liderlik edecek.

Han'ın 3 Kasım'da silahlı saldırıya uğradığı Vezirabad şehrinden başkente doğru yürüyüşe tekrar başlayan PTI'nın, gelecek hafta İslamabad'da olması bekleniyor. Han ise PTI Ravalpindi'ye ulaştığında yürüyüşe katılacak.

Yürüyüşe görüntülü bağlanarak açıklama yapan Han, "Ne olursa olsun bu yürüyüş gerçekleşecek. Ben kendim için değil bu ülkedeki hukuk ve adalet için savaşıyorum. Bu sebeple tüm güçler bana karşı birleşti." dedi.

Han, kendisine yönelik saldırının planlı olduğunu belirterek, "Yaşadığım sürece bu mücadeleye devam edeceğim ve geri adım atmayacağım." diye konuştu.

Protestolar sürüyor

Öte yandan, yüzlerce PTI destekçisi de Lahor ve Ravalpindi'de yolları kapattı.

Lahor ile İslamabad'ı birbirine bağlayan otoyolda ise PTI protestocularının 4 gündür gösterileri sürüyor.

Hükümetten protestolara tepki

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, protestolara tepki göstererek halkın yolların kapatılmasına tepki gösterebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sanaullah, Pencap ve Hayber Pahtunhva yönetimlerini, yolları kapatan protestoculara yardım etmekle suçladı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Han'ın saldırıya uğramasının ardından İslamabad'a doğru yürüyüşe ara verilmişti.

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