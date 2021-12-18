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Dünya

Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 16 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu 16 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 18.12.2021
Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 16 kişi öldü Fotoğraf: Sabir Mazhar/AA

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Patlamada 16 kişi hayatını kaybederken 16 kişi ise yaralandı.

Yaralılardan 10'u yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken 6 kişinin tedavisine devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sindh eyaleti Sağlık Bakanı Dr. Azra Pechuhu, patlamada iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) milletvekili Alamgir Khan'ın babasının da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, patlamanın etkisiyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu.

Emniyet güçleri, patlamanın gaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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