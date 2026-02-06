Dolar
Dünya

Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi yaralandı.

Nuri Aydın, Damla Delialioğlu  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Geo News gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana geldi.

Polis, patlamada en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 80'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Emniyet kaynakları, patlamanın intihar saldırısı sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

Patlamada yaralanan çok sayıda kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor.

