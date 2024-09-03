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Dünya

Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 5'i çocuk 9 kişi daha hayatını kaybetti

Pakistan'da özellikle batı ve güney bölgelerinde etkili olan Muson yağmurları nedeniyle 5'i çocuk 9 kişi daha hayatını kaybetti.

Bilal Güler  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 5'i çocuk 9 kişi daha hayatını kaybetti

İslamabad

Pakistan basınına göre, ülke genelinde etkili olan aşırı yağış ve neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Buna göre, dünden bu yana Belucistan eyaletinde 5 çocuk, Hayber-Pahtunhva eyaletinde ise 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

Belucistan, Hayber-Pahtunhva, Sind ve Pencap eyaletlerinde aşırı yağış uyarıları da devam ediyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte aşırı yağışlar nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

1 Temmuz - 31 Ağustos'ta yine aşırı yağış ve seller nedeniyle 145'i çocuk 285 kişinin hayatını kaybettiği, 529 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve maddi kayıplara yol açıyor.

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