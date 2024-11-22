Dolar
34.57
Euro
36.05
Altın
2,705.43
ETH/USDT
3,330.20
BTC/USDT
98,546.00
BIST 100
9,448.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sanayi bölgesi sular altında kaldı
logo
Dünya

Pakistan'da araçlara yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Şii Müslümanları taşıyan araçlara düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.

Zeynep Katre Oran  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Pakistan'da araçlara yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Ankara

Hayber Pahtunhva eyalet bakanlarından Aftab Alam yaptığı açıklamada, saldırıda 42 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Alam, olayın faillerini bulmak için yürütülen soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Yerel polis yetkilisi Azmat Ali de saldırının hedefindeki taşıtların, Şii Müslümanları Paraçinar kentinden eyaletin başkenti Peşaver'e taşıyan yaklaşık 200 araçlık konvoyun parçası olduğunu aktardı.

Ali, son yıllarda bölgede meydana gelen en ölümcül saldırılardan biri olarak tanımladığı olayda 20 yolcunun yaralandığını, bunlardan 10'unun durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de saldırıyı kınayarak olayın sorumlularının cezasız kalmayacağını belirtti.

Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken, Afganistan iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi de sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor. Kurram'ın Paraçinar ilçesi, Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı
Bakan Uraloğlu: Paralel 3 piste aynı anda operasyon İstanbul Havalimanı'nda uygulanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u kabul etti
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
Güney Ege, Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Pakistan'da araçlara yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Pakistan'da araçlara yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türk savunma sanayisi Pakistan ordusuna güç katacak

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzluk davasında kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzluk davasında kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi
Roketsan, son teknolojiye sahip sistemlerini Pakistan'da sergiliyor

Roketsan, son teknolojiye sahip sistemlerini Pakistan'da sergiliyor
Pakistan'ın Pencap eyaletinde hava kirliliğinin neden olduğu sağlık krizi derinleşiyor

Pakistan'ın Pencap eyaletinde hava kirliliğinin neden olduğu sağlık krizi derinleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet