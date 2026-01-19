Dolar
43.27
Euro
50.34
Altın
4,665.76
ETH/USDT
3,229.10
BTC/USDT
93,139.00
BIST 100
12,742.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor.

19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. (Havalimanı sayısı) İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşıma ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılışını yapacak
Ormanlar için bu yıl 118 milyon fidan üretilecek, yangınla mücadele filosu büyütülecek
FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi hedef alan saldırı dalgasını ancak bir olursak püskürtebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi hedef alan saldırı dalgasını ancak bir olursak püskürtebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet