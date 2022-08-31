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Dünya

Pakistan, yaşanan sel felaketi sebebiyle komşularından domates ve soğan ithal edecek

Pakistan, ülke genelinde yaşanan sel felaketinin ardından artan fiyatlar ve gıda krizi tehlikesi nedeniyle Afganistan ve İran’dan domates ve soğan ithal etmeye karar verdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 31.08.2022
Pakistan, yaşanan sel felaketi sebebiyle komşularından domates ve soğan ithal edecek

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede yaşanan şiddetli yağmur ve sonrasında oluşan seller, sebze ve diğer ürünlerin üretimini etkiledi.

Ticaret Bakanlığında yapılan toplantının ardından Pakistanlı yetkililer, talebi karşılamak, artan fiyatlar ve gıda krizi tehlikesi nedeniyle Afganistan ve İran'dan domates ve soğan ithal etme kararı aldı.

Yetkililer, ülkenin gelecek 3 ay boyunca soğan ve domates kıtlığıyla karşı karşıya kalacağını, yapılacak ithalatın ürünlerin piyasada bulunmasına ve fiyat istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

Son yaşanan seller nedeniyle ülkede soğan ve domates fiyatları 3-4 kat artış göstermişti.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi ölmüş, 33,4 milyon kişi sellerden etkilenmişti.


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