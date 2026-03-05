Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Pakistan "Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan saldırılardan ciddi endişe duyduğunu" belirtti

Pakistan "kardeş ülkeler Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan son saldırılardan ciddi endişe duyduğunu" vurgulayarak, iki ülkeyle güçlü dayanışma içinde olduğunu bildirdi. ​​​​​​​

Bekir Aydoğan  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Ankara

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pakistan, kardeş ülkeler Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan son saldırılardan ciddi endişe duyduğunu ifade ediyor. Bu saldırılar, uluslararası hukukun ve devletlerarası ilişkiler ilkelerinin açık bir ihlalidir ve bölgeyi daha fazla gerginliğe doğru itebilir." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın, Türkiye ve Azerbaycan ile güçlü dayanışmasını yeniden teyit ettiği vurgulanan açıklamada, bölgesel barış ve istikrarı korumak için itidal, diyalog ve diplomasinin kullanılması çağrısında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu. İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

