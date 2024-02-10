Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,490.40
BTC/USDT
47,215.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Dünya

Pakistan ordusu: Çoğulculuğu tüm demokratik güçlerin oluşturduğu birlik hükümeti temsil edebilir

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Pakistan'ın çeşitlilik arz eden yönetim yapısı ve çoğulculuğunun "tüm demokratik güçlerden oluşan birlik hükümeti tarafından iyi şekilde temsil edileceğini" belirtti.

Muhammet Nazım Taşcı  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Pakistan ordusu: Çoğulculuğu tüm demokratik güçlerin oluşturduğu birlik hükümeti temsil edebilir

İslamabad

Orgeneral Munir, 8 Şubat'taki seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, halkın, Pakistan'a yakışmayan anarşi ve kutuplaşma siyasetinden uzaklaşması için "sağlam ellere ve iyileştirici bir dokunuşa" ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın çeşitlilik arz eden yönetim yapısı ve çoğulculuğunun "tüm demokratik güçlerden oluşan birlik hükümeti tarafından iyi şekilde temsil edileceğini" kaydeden Munir, siyasi liderlerin kişisel çıkarlarını bir kenara bırakarak, yönetme ve halka hizmet etme çabalarını birleştirmeleri gerektiğine işaret etti.

Orgeneral Munir'in açıklaması, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) arasında Lahor'da koalisyon kurmak için düzenlenen görüşmelerin ardından geldi.

Oy sayımının tamamlanmasında sona yaklaşılan Pakistan'da X'e erişim kısıtlandı

Öte yandan oy sayımının tamamlanmasına kısa bir süre kala ülke genelinde X'e erişim kısıtlandı.

Küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks" internet sitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'da ülke genelinde X'e erişimde kesinti olduğunu açıkladı.

Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) konuya ilişkin yapılan açıklamada, X'e kısıtlama getirilmesi "utanç verici" olarak nitelendirilerek, bu duruma tepki gösterildi.

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da doktorlar, Gazze'ye destek için sessiz yürüyüş düzenledi
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ilk uzun menzilli direkt uçuş gerçekleşti
Koruma altındaki Kaçeli koyunları İzmir'deki yaşam parkında yavruladı
Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
Bakan Göktaş: Artık teknolojinin üretim merkezi olan bir Türkiye var

Benzer haberler

Pakistan ordusu: Çoğulculuğu tüm demokratik güçlerin oluşturduğu birlik hükümeti temsil edebilir

Pakistan ordusu: Çoğulculuğu tüm demokratik güçlerin oluşturduğu birlik hükümeti temsil edebilir

Pakistan'da seçim sonuçlarının geç açıklandığı gerekçesiyle düzenlenen protestoda 3 polis öldü

Pakistan seçimlerinde İmran Han liderliğindeki PTI önde giderken Şerif ve Zerdari koalisyon için anlaştı

Pakistan'da İmran Han, "seçimi kazandıklarını" iddia etti

Pakistan'da İmran Han, "seçimi kazandıklarını" iddia etti
Pakistan'daki seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı

Pakistan'daki seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı
Pakistan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri PTI'nın bağımsız milletvekilleri önde götürüyor

Pakistan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri PTI'nın bağımsız milletvekilleri önde götürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet