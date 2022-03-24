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Dünya

Pakistan, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye desteğinin süreceğini yineledi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kıbrıs konusunda ülkesinin Türkiye’ye desteğinin devam edeceğini yineledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 24.03.2022
Pakistan, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye desteğinin süreceğini yineledi

İslamabad

Radio Pakistan'daki habere göre, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, başkent İslamabad’da Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan’ın çeşitli alanlarda ikili ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi ve bölgesel ve uluslararası düzeyde birbirlerine destek vermesi konusunda kararlılık yinelendi.

Her iki ülke Afganistan’da barışın çok önemli olduğu, bu ülkedeki barışın Afgan halkına refah getireceği ve bölgesel ticaret ve kalkınmayı teşvik edeceği konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan'ın Kıbrıs konusunda Türkiye’ye desteğinin devam edeceğini yinelerken, Türkiye'ye özellikle Keşmir meselesinde verdiği destek için teşekkür etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Pakistan temasları kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Raza, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zahir Ahmed Baber Sidhu ile de bir araya geldi.

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