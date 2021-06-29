Euro
10.40
Dolar
8.73
BIST 100
1,371.67
Altın
1,762.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
logo
Dünya

Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed: Taliban'ın aileleri burada, Pakistan'da yaşıyor

Muhammet Nazım Taşcı   | 29.06.2021
Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed: Taliban'ın aileleri burada, Pakistan'da yaşıyor

İslamabad

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, başkent İslamabad'ın çevresindeki bazı kasabaların isimlerini sıralayarak, "Taliban'ın aileleri burada, Pakistan'da yaşıyor." dedi.

Ahmed, Geo News televizyonuna verdiği röportajda, ölen Taliban üyelerinin bazen Pakistan'a getirildiğini, yaralananların da yine Pakistan'daki hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.

Ahmed, İslamabad'ın çevresindeki Rawat, Loi Ber, Bara Kahuh ve Tarnol kasabalarının isimlerini sıralayarak, "Taliban'ın aileleri burada, Pakistan'da yaşıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek
AŞTİ'de yerinde aşı uygulaması başladı
Rusya'da ilk kez Kovid-19'un 'Delta plus' varyantı görüldü
Sağlık Bakanı Koca: Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı
Fransa’da Kovid-19’un 'delta' varyantı yeni vakaların yaklaşık yüzde 20’sinde görüldü

Benzer haberler

Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed: Taliban'ın aileleri burada, Pakistan'da yaşıyor

Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed: Taliban'ın aileleri burada, Pakistan'da yaşıyor

Türkiye Maarif Vakfının Pakistan’daki öğrencilerinden uluslararası sınavda ülke birinciliği başarısı

Afganistan'da son 24 saatte 3 ilçe Taliban kontrolüne geçti

Pakistan'dan İsrail ile görüşme iddialarına ret

Pakistan'dan İsrail ile görüşme iddialarına ret
Pakistan'da mahkemeden TikTok'un askıya alınması kararı

Pakistan'da mahkemeden TikTok'un askıya alınması kararı
Kabil'de motosiklet kullanmak geçici olarak yasaklandı

Kabil'de motosiklet kullanmak geçici olarak yasaklandı