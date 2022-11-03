Dolar
18.62
Euro
18.16
Altın
1,618.68
ETH/USDT
1,534.00
BTC/USDT
20,158.00
BIST 100
4,093.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan eski Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı

Saldırganın olay yerinde yakalandığı bildirildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 03.11.2022
Pakistan eski Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı

Ankara

Pakistan eski Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı.

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden yapılan açıklamada, 28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkan Han'ın, Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Vezirabad'da Han'ın konvoyuna kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açıldığı ifade edildi.

Saldırıda Han'ın sağ bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, açılan ateşte başka kişilerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

PTI'nin üst düzey yetkililerinden Azhar Mashwani, saldırganın olay yerinde yakalandığını bildirdi.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu: Bir iftira ve yalan siyasetiyle, bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim
Hukukçuları buluşturan 3. Avrasya Hukuk Kurultayı Budva'da başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg paylaşımı
Hacettepe Üniversitesinden Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı çocuklarla ilgili açıklama

Benzer haberler

Pakistan eski Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı

Pakistan eski Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet