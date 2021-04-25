Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. VTR
logo
Dünya

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den 1915 olaylarına ilişkin Türk tezlerine destek

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşılık Türk tezlerine destek verdi.

Mehmet Şah Yılmaz,Muhammet Nazım Taşcı   | 25.04.2021
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den 1915 olaylarına ilişkin Türk tezlerine destek

Ankara/İslamabad

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.

Kureyşi, görüşmede Bakan Çavuşoğlu'na, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşılık Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İslamabad yönetiminin, 1915 olaylarına ilişkin, bazı hükümetler tarafından yapılan açıklamaları not ettiğine dikkati çekerek, tarihsel olaylara tek taraflı yaklaşımların ve siyasi sınıflandırmanın, uluslar arasındaki güveni zedeleyebileceğine ve kutuplaşmaya yol açabileceğine inandığını belirtti.

Çavdri, Türkiye'nin, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin ortaya konulması için Ortak Tarih Komisyonu teklifi de dahil yapıcı yaklaşımını takdirle not ettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti
Türkiye'de 38 bin 553 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 571 bin 922'ye yükseldi
İran'da son 24 saatte 454 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den 1915 olaylarına ilişkin Türk tezlerine destek

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den 1915 olaylarına ilişkin Türk tezlerine destek

1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' nitelemesi uluslararası hukukla çelişiyor

Sanatçılardan Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki

Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına yurttan tepkiler

Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına yurttan tepkiler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını kınadı

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını kınadı