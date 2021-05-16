Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan’da, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 16.05.2021
Pakistan’da, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Birkaç dini grubun çağrısıyla başkent İslamabad’ın G-9 bölgesinde bir araya gelen yüzlerce motosiklet ve otomobil sürücüsü, buradan parlamento binasının bulunduğu Demokrasi Kavşağı’na hareket etti.

Araçlarına Filistin ve Pakistan bayrakları asan ve Demokrasi Kavşağı’nda duran protestocular, burada İsrail karşıtı slogan atarak, Filistin halkına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Öte yandan göstericiler, Filistin ile dayanışma mesajları da verdi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1225'e çıktığı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 585 bin 709'a yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 450 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı
İran'da son 24 saatte 303 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Peru’da, Kovid-19 salgınında ölü sayısının artması nedeniyle mezarlıklarda yer kalmadı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: İsrail'e artık 'dur' demenin, Filistin'i haklı davasında desteklemenin vakti gelmiştir

TBMM Başkanı Şentop: İsrail'e artık 'dur' demenin, Filistin'i haklı davasında desteklemenin vakti gelmiştir

İsrailli 180'i aşkın entelektüel ve bilim insanından UCM'ye 'İsrail'e güvenmeyin' mektubu

İsrail basını: İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'de ateşkes gündeme gelmedi

Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Pakistan’da, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi

Pakistan’da, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi
İslam İşbirliği Teşkilatı uluslararası toplumu 'İsrail'in saldırılarını durdurmaya' çağırdı

İslam İşbirliği Teşkilatı uluslararası toplumu 'İsrail'in saldırılarını durdurmaya' çağırdı