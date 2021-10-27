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Dünya

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Dünya Keşmir'deki şiddete sırtını döndü

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, "Dünya Keşmir'deki şiddete sırtını döndü" diyerek ülkesinin Keşmirli kardeşlerinin yanında olduğunu ve tüm uluslararası forumlarda bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.10.2021
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Dünya Keşmir'deki şiddete sırtını döndü

İslamabad

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, dünyanın Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti tarafından "Keşmir'de uygulanan şiddete sırtını döndüğünü" belirterek ülkesinin Keşmirli kardeşlerinin yanında olduğunu ve tüm uluslararası forumlarda bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da 27 Ekim Keşmir Kara Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte konuşan Alvi, Hindistan'ın "Cammu Keşmir'de zulüm kampanyası" yürüttüğünü vurgulayarak Yeni Delhi yönetimine bunu durdurma çağrısında bulundu.

Alvi, "Dünya Keşmir'deki şiddete sırtını döndü" diyerek ülkesinin Keşmirli kardeşlerinin yanında olduğunu ve tüm uluslararası forumlarda bu konuyu gündeme getirdiğini dile getirdi.

Cammu Keşmir halkının, Pakistan'ın Hindistan'a karşı kriket maçını kazanmasını, ülkesini sevdiği için kutladığını söyleyen Alvi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi​​​​​​​ yönetiminin ise Pakistan'ın galibiyetini kutlayan Keşmirlilere yönelik emniyetin işlem başlatması sebebiyle utanması gerektiğini ifade etti.

Alvi, Hindistan'ın tartışmalı bölgenin demografik yapısını değiştirmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak "Keşmir bağımsızlığı elde edecek ve Pakistan'ın bir parçası olacak." dedi.

- "Baskıcı metot" vurgusu

Başbakan İmran Han da Keşmir Kara Günü kapsamında paylaştığı mesajda, Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Keşmir halkının sesini bastırmak ve kendi kaderlerini tayin hakkını engellemek için "baskıcı metot" kullandığını ifade etti.

Han, uluslararası toplumun Hindistan'a baskı uygulanmasına ve Keşmir'deki insan hakları ihlallerine son verilmesine dair rolünü oynaması gerektiğini vurguladı.

Keşmir'in bir kısmının Hindistan kontrolü altına girdiği gün olan 27 Ekim, Pakistan'da "Kara Gün" olarak anılıyor. Hindistan ise bu günü "Katılım Günü" olarak kutluyor.

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